Депутат Сафонов: ЕС подталкивает Молдавию к войне с Россией

Он подчеркнул, что действия Кишинева делают еще более взрывоопасной и без того непростую ситуацию вокруг Приднестровья, которое в последние годы подвергается жестокой экономической блокаде со стороны руководства Молдавии

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Брюссель, навязав Молдавии новую военную стратегию, готовит ее к войне с Россией на приднестровском направлении. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Верховного совета непризнанной республики Андрей Сафонов.

"Новую военную стратегию Молдавии, которую озвучил режим [президента Молдавии] Майи Санду, писали не в Кишиневе, а в столицах стран, лидеры которых в ручном режиме управляют сегодня молдавским руководством. А именно в Париже, Лондоне, Брюсселе и, быть может, частично в Бухаресте, где такая же марионеточная власть, руководимая евро-глобалистами. Таким образом Молдавию, в конституции которой прописан нейтралитет, встраивают в подготовку к большой войне против России, о которой все чаще говорит нынешнее руководство ЕС. Причем встраивают на приднестровском направлении, ведь Россия далеко от нас", - сказал Сафонов. Он подчеркнул, что эти действия Кишинева делают еще более взрывоопасной и без того непростую ситуацию вокруг Приднестровья, которое в последние годы подвергается жестокой экономической блокаде со стороны руководства Молдавии, которое заморозило процесс переговоров. Сафонов считает, что после того, как на прошедших выборах в парламент Санду и ее партия сохранили власть, будет усилено давление на Приднестровье, а также антироссийский курс, вплоть до разрыва дипломатических отношений.

"В Молдавии в ближайшее время надо ожидать значительные группы военных советников из стран НАТО, которые не только займутся доведением армии до стандартов альянса и ЕС, но и проведут исследование возможного театра военных действий на Днестре. Не исключено, что такое исследование уже проводится, о чем свидетельствуют иностранные военные, которых видели в разных уголках республики", - сказал депутат. По его мнению, в этой ситуации руководство Приднестровья при помощи России должно укрепить оборону республики.

"Чтобы сохранить мир на Днестре и мирно урегулировать приднестровскую проблему, необходимо возобновить переговоры на основе международно признанного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия и Украина, а также наблюдатели от ЕС и США - прим. ТАСС)", - подчеркнул Сафонов.

Переговоры по приднестровскому урегулированию заморожены уже более пяти лет. Последнее заседание в формате "пять плюс два" на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Руководство Приднестровья неоднократно призывало возобновить их в этом формате, а также обвиняло Кишинев в экономическом давлении. Однако Санду после избрания в 2020 году заявила, что не будет встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.