Швеция вложит еще $367,2 млн в борьбу с дронами

Средства, в частности, пойдут на приобретение оружия и датчиков для борьбы с дронами, на устройства оповещения, а также поисковые БПЛА для защиты авиабаз

СТОКГОЛЬМ, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло решение о выделении более 5 млрд крон ($524,5 млн) на дополнительные системы борьбы с БПЛА для ВС Швеции и оборудования для истребителей JAS 39 Gripen. Об этом сообщает правительственная канцелярия.

Инвестиции в борьбу с беспилотниками составят более 3,5 млрд крон ($367,2 млн). Они "значительно укрепят возможности подразделений ВС Швеции по противодействию угрозе со стороны беспилотников", позволив ВС ускорить закупки примерно на восемь лет. Также инвестиции пойдут на приобретение оружия и датчиков для борьбы с дронами, на устройства оповещения, а также поисковые БПЛА для защиты авиабаз. Сроки поставок - до 2028 года вместо запланированных до 2036 года.

Инвестиции на приобретение основных и дополнительных запчастей и оборудования для JAS 39 Gripen составят более 1,5 млрд крон ($157,4 млн). Как отмечено в пресс-релизе, это "повысит способность ВВС к развертыванию на нескольких авиабазах и усилит готовность авиационной системы. Это также позволит расширить возможности по выполнению задач с временных наземных баз".

"Правительство в настоящее время принимает меры для скорейшего внедрения средств борьбы с беспилотниками <...>. Потребность в новых средствах борьбы с БПЛА велика, и мы сейчас обеспечиваем сокращение сроков внедрения на 8 лет. Это приведет к повышению безопасности ВС Швеции и Швеции в целом", - прокомментировал министр обороны Пол Йонсон.