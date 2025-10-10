Handelsblatt: ФРГ намерена закупить 600 антидроновых систем Skyranger

Бундесвер получит все комплексы к 2030 году

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Германии планирует закупить 600 новейших систем противодействия беспилотникам Skyranger для улучшения оснащения Бундесвера (ВС ФРГ). Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Министерстве обороны ФРГ.

По их сведениям, Бундесвер получит все комплексы к 2030 году. Чтобы уложиться в указанный срок, германские оборонные компании Rheinmetall и Hensoldt увеличат производственные мощности, уточняет издание. Начиная с 2027 года Hensoldt планирует ежегодно собирать порядка 1 тыс. радаров, которые используются в Skyranger.

В сентябре 2025 года за крупную закупку систем Skyranger выступила заместитель главы фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге (парламенте) Зимтье Мёллер. Генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис называл отсутствие возможностей защиты от беспилотников главной слабостью Бундесвера.