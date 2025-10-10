Еврокомиссар Сикела: Европу не считают сильной в продвижении своих интересов

При этом европейские страны десятилетиями были крупнейшим донором, отметил еврокомиссар по международному партнерству

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Европа никогда не воспринималась серьезной силой по продвижению своих интересов в мире, хотя и была "крупнейшим донором". Такое мнение высказал еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела.

"Очевидно, что Европа на протяжении десятилетий была крупнейшим донором, когда речь шла о повестке в области развития", - сказал он в интервью британской газете Financial Times. Он добавил, что сообщество в этом контексте "никогда не воспринималось как игрок, как сила".

По словам еврокомиссара, для изменения ситуации Евросоюз реализует программу по продвижению своих стратегических интересов Global Gateway ("Глобальный портал"). Одним из ее приоритетов, помимо прочего, является устранение первопричин нелегальной иммиграции. Сикела подчеркнул, что те "страны, которые помогают бороться с нелегальной иммиграцией, <...> могут рассчитывать на более существенную поддержку".

Он также заявил, что подача заявок на финансирование сопряжена с "бюрократическими проволочками". Сикела отметил, что ЕС "не самый быстрый континент" в этом вопросе.

Global Gateway - это программа, запущенная Евросоюзом в качестве ответа на китайскую инициативу "Один пояс - один путь". Брюссель предлагает частичное финансирование инфраструктурных проектов государствам Африки и Азии, представляющим стратегический интерес для ЕС, в первую очередь за счет полезных ископаемых.