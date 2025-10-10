Рахмон: в год председательства Таджикистана в СНГ развивали взаимодействие в экономике

Таджикский лидер отметил, что приоритетом была модернизация деятельности организации

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Год председательства Таджикистана в СНГ прошел под эгидой расширения взаимодействия в экономике, транспорте и цифровой интеграции. Об этом заявил глава республики Эмомали Рахмон, открывая заседание Совета глав государств СНГ.

"Были проведены десятки мероприятий различного уровня и формата. Приоритетное внимание было уделено совершенствованию деятельности организации, продолжена работа по расширению торгово-экономического взаимодействия, развитию транспортно-логистической взаимосвязанности и цифровой интеграции", - сказал Рахмон.