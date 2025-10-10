Индия возобновит работу посольства в Афганистане

Повышение статуса технической миссии в Кабуле будет способствовать развитию страны, указал индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 октября. /ТАСС/. Индия приняла решение возобновить работу своего посольства в Афганистане. Об этом заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар на переговорах с афганским коллегой Амиром Ханом Муттаки.

"Более тесное сотрудничество между нами будет способствовать развитию вашей страны, а также региональной стабильности и устойчивости. Для укрепления этого я рад объявить сегодня о повышении статуса технической миссии Индии в Кабуле до посольства Индии", - сказал он.

Индия закрыла посольство в Кабуле 17 августа 2021 года. В 2022 году южноазиатская республика начала постепенно восстанавливать свое дипломатическое присутствие в этой стране для координирования оказания гуманитарной помощи.

В 2025 году Индия вывела на новый уровень взаимодействие с действующим правительством Афганистана, несмотря на отсутствие его официального признания индийскими властями. В январе в Дубае Муттаки встретился с заместителем министра иностранных дел Индии Викрамом Мисри, в мае состоялся телефонный разговор глав индийского и афганского МИД. В ходе встреч индийские дипломаты выразили признательность Кабулу за усилия с целью не допустить трансграничные атаки террористов на Индию с территории Афганистана. Они заявили о готовности Нью-Дели продолжать двустороннее экономическое сотрудничество, в ходе которого ранее были реализованы 500 инфраструктурных проектов, осуществлявшихся в 34 афганских провинциях при содействии Индии.

Как было заявлено, в вопросе о признании правительства талибов мнение Индии будет соответствовать позиции международного сообщества. Индия до сих пор формально не признала режим движения "Талибан" в Афганистане и продолжает выступать за формирование инклюзивного правительства в Кабуле, а также настаивает на том, что афганская территория не должна использоваться для какой-либо террористической деятельности против других стран. В феврале агентство Bloomberg сообщило о намерении властей Индии возобновить работу посольства Афганистана в Нью-Дели в целях налаживания отношений с Кабулом.