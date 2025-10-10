Израиль сообщил о гибели военнослужащего на севере сектора Газа

В ЦАХАЛ уточнили, что это Михаэль Мордехай Нахмани, отвечавший за технику и техническое обслуживание в 614-м инженерно-саперном батальоне

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала о гибели военнослужащего в ходе боевых действий в секторе Газа.

"26-летний военнослужащий Михаэль Мордехай Нахмани, отвечавший за технику и техническое обслуживание в 614-м инженерно-саперном батальоне, погиб в бою на севере сектора Газа", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По данным 12-го канала израильского телевидения, военнослужащий был убит снайперским выстрелом за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа.

С учетом этих данных количество израильских военных, убитых за время нового витка ближневосточного конфликта, по сведениям армейской пресс- службы, достигло 914.