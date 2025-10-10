Экс-президенту Перу Болуарте хотят запретить выезд из страны

Ведомство подозревает Дине Болуарте в незаконном обогащении, причастности к гибели протестующих, неисполнении обязанностей и укрывательстве

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Перу Томас Гальвес намерен запретить отстраненной Конгрессом (однопалатным парламентом) от должности президента Дине Болуарте выезжать из республики.

"С сегодняшнего дня мы должны подать ходатайство о запрете на ее выезд из страны. Как только рассветет, мы его подадим как в региональную прокуратуру, потому что там ведутся расследования, так и в Генеральную прокуратуру", - сказал он местной радиостанции RPP. Ранее Генпрокуратура Перу начала несколько уголовных расследований в отношении Болуарте. Ведомство подозревает главу государства в незаконном обогащении, причастности к гибели протестующих, неисполнении обязанностей и укрывательстве.

9 октября Конгресс Перу проголосовал за объявление импичмента Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности, решение было принято единогласно. Болуарте не явилась на заседание Конгресса. Парламент привел к президентской присяге своего председателя Хосе Хери.

Ситуация в сфере безопасности в Перу значительно ухудшилась в последние годы. В марте из-за роста преступности парламент выразил вотум недоверия министру внутренних дел страны Хуану Хосе Сантиваньесу. В мае из-за кризиса в сфере безопасности в отставку подал председатель правительства Густаво Адриансен. Согласно опросу компании CPI, результаты которого были опубликованы в сентябре, работу Болуарте, мандат которой заканчивается в 2026 году, на посту президента одобряют только 2,5% респондентов.

Болуарте стала третьим президентом Перу, которому был объявлен импичмент за последние пять лет. Она заняла высший государственный пост в декабре 2022 года после того, как полномочий главы государства был лишен Педро Кастильо, вместе с которым она участвовала в выборах в 2021 году. В ноябре 2020 года был отстранен Мартин Вискарра, который принял полномочия главы государства после того, как экс-президент Педро Кучински подал в отставку перед готовящимся импичментом в марте 2018.