Отстраненная от власти Дина Болуарте покинула здание правительства Перу

Предположительно, она направляется в свой дом в одном из районов Лимы

Редакция сайта ТАСС

Дина Болуарте © AP Photo/ Guadalupe Pardo

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 октября. /ТАСС/. Экс-президент Перу Дина Болуарте, которой Конгресс (однопалатный парламент) объявил импичмент в четверг, покинула здание правительства. Об этом сообщает местная радиостанция RPP.

Отмечается, что, предположительно, она направляется в свой дом в одном из районов Лимы. Ранее генеральный прокурор Перу Томас Гальвес заявил о намерении ввести запрет Болуарте покидать пределы страны. Ранее Генпрокуратура Перу начала несколько уголовных расследований в отношении Болуарте. Ведомство подозревает главу государства в незаконном обогащении, причастности к гибели протестующих, неисполнении обязанностей и укрывательстве.

В четверг Конгресс Перу проголосовал за объявление импичмента Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности, решение было принято единогласно. Болуарте не явилась на заседание Конгресса. Парламент привел к президентской присяге своего председателя Хосе Хери.

Ситуация в сфере безопасности в Перу значительно ухудшилась в последние годы. В марте из-за роста преступности парламент выразил вотум недоверия министру внутренних дел страны Хуану Хосе Сантиваньесу. В мае из-за кризиса в сфере безопасности в отставку подал председатель правительства Густаво Адриансен. Согласно опросу компании CPI, результаты которого были опубликованы в сентябре, работу Болуарте, мандат которой заканчивается в 2026 году, на посту президента одобряют только 2,5% респондентов.

Болуарте стала третьим президентом Перу, которому был объявлен импичмент за последние пять лет. Она заняла высший государственный пост в декабре 2022 года после того, как полномочий главы государства был лишен Педро Кастильо, вместе с которым она участвовала в выборах в 2021 году. В ноябре 2020 года был отстранен Мартин Вискарра, который принял полномочия главы государства после того, как экс-президент Педро Кучински подал в отставку перед готовящимся импичментом в марте 2018.