Партия "Комэйто" приняла решение выйти из правящей в Японии коалиции

Главное разногласие между сторонами возникло из-за финансовых скандалов

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 10 октября. /ТАСС/. Центристская партия "Комэйто", которая с 2012 года находится в правящем блоке с Либерально-демократической партией (ЛДП) Японии, приняла решение разорвать альянс с ЛДП. Об сообщил журналистам глава партии Тэцуо Сайто.

"Мы ставим точку в наших взаимоотношениях", - отметил он, подчеркнув, что "Комэйто" больше не в состоянии оправдывать действия ЛДП в глазах собственных избирателей. Он также заявил, что члены "Комэйто" не будут голосовать за кандидатуру Санаэ Такаити в ходе предстоящих выборов премьера.

Новый председатель партии Санаэ Такаити в пятницу проводила длительные переговоры с лидером "Комэйто" Тэцуо Сайто, в ходе которых стороны пытались договориться о сохранении коалиции. Подчеркивается, что главное разногласие между сторонами возникло из-за финансовых скандалов, которые год назад сотрясли ЛДП. Тогда под давлением нынешнего премьера Сигэру Исибы партию покинул ряд тяжеловесов ЛДП, однако Такаити уже дала понять, что не только вернет многих из них в ряды партии, но и назначит на высокие должности в своей администрации.

Выход "Комэйто" из правящего блока может поставить под угрозу сохранение власти в руках ЛДП, поскольку без ее голосов в нижней палате парламента либерал-демократы рискуют не набрать нужного количество голосов при выборе кандидатуры премьер-министра, которая ожидается в ближайшие недели. У правящего блока и так было меньше голосов, чем у всех оппозиционных партий, даже с голосами от "Комэйто", однако разрозненность оппозиции гарантировала правящей коалиции большинство при выборе нового премьера. Теперь же главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии имеет все шансы перехватить власть в Японии, если сумеет заручиться поддержкой нужного числа голосов других оппозиционных партий, чтобы перевесить ЛДП, которая теперь остается в одиночестве. В то же время местные аналитики не исключают, что сама ЛДП может попытаться заключить альянс с некоторыми из оппозиционных партий ради сохранения власти в своих руках.

Санаэ Такаити была избрана главой Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии на выборах 4 октября. Как ожидалось, в ближайшее время на посту премьера она должна была сменить действующего главу правительства Сигэру Исибу, который решил уйти в отставку после ряда электоральных провалов - за год правящий блок потерял большинство в обеих палатах парламента. Внеочередная сессия парламента для проведения голосования предварительно запланирована на 15 октября. В случае избрания Такаити должна стать первой в истории Японии женщиной-премьером.