Europa Press: Испания напомнила о своей приверженности НАТО

В Мадриде заявили об этом после слов американского президента Дональда Трампа о потенциальном исключении испанской стороны из состава альянса

МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Испании после слов президента США Дональда Трампа на фоне разногласий об увеличении оборонных расходов заявило, что королевство привержено НАТО. Об этом сообщило агентство Europa Press.

9 октября Трамп предположил, что Испанию, возможно, необходимо исключить из состава НАТО за недостаточно высокий, по мнению Вашингтона, уровень военных расходов. "Испания является полноправным и преданным членом НАТО", - отметили правительственные источники. По их версии, Мадрид выполняет свои цели так же, как и США. Кроме того, в правительстве заявили о спокойствии, несмотря на слова Трампа.

В апреле премьер-министр королевства Педро Санчес сообщил, что власти одобрили план, направленный на увеличение расходов на оборону и безопасность до 2% ВВП уже в 2025 году. Ранее Мадрид обещал достичь этого целевого показателя к 2029 году.

При этом в итоговом коммюнике по итогам саммита НАТО в июне говорится, что лидеры стран альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военные поставки на Украину.