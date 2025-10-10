Лукашенко призвал СНГ не втягиваться в опасные для человечества авантюры

Абсолютный приоритет - это обеспечение безопасности и сохранение мира на пространстве Содружества, заявил президент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не допустить втягивания стран - участниц СНГ в опасные для человечества авантюры.

"Абсолютный приоритет - это обеспечение безопасности и сохранение мира на пространстве Содружества. Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству", - сказал он на саммите Содружества в узком составе. Слова президента приводит агентство БелТА.