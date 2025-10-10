Турция и Украина обсуждают защиту от мин и катеров-камикадзе в Черном море

У берегов Трабзона обнаружили, предположительно, украинский безэкипажный катер со взрывчаткой на борту

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Минобороны Турции ведет переговоры с украинской стороной в контексте разработки дополнительных мер поддержания безопасности в Черном море в свете инцидентов с дрейфующими минами и безэкипажными катерами. Об этом заявили турецким журналистам источники в МО республики.

"В Черном море продолжаются круглосуточные операции по воздушной и морской разведке и наблюдению для обнаружения и уничтожения дрейфующих мин, БПЛА и безэкипажных катеров в целях обеспечения открытости морских путей и свободы судоходства. Мы также ведем переговоры с Украиной о разработке новых мер и сотрудничестве по этому вопросу", - приводит слова источника телеканал TRT.

В ведомстве напомнили, что "7 октября у побережья Трабзона и Артвина были обнаружены подозрительные объекты, предположительно являвшиеся безэкипажными катерами". Эти объекты "были уничтожены специалистами".

Как сообщали тогда местные СМИ, у берегов Трабзона был обнаружен, предположительно, украинский безэкипажный катер со взрывчаткой на борту.