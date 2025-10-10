El Mundo: НАТО вырабатывает единый план на случай угрозы с неба

В этой связи газета утверждает, что альянс хочет согласовать соответствующие протоколы стран-членов, особенно наиболее близко расположенных к России

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. НАТО уже ведет работу над унификацией планов действий стран - членов альянса на случай вторжения в их воздушное пространство. Об этом сообщила испанская газета El Mundo.

"Цель состоит в том, чтобы пилот чувствовал себя увереннее, чтобы выстрелить, - заявил изданию дипломатический источник. - Были случаи, когда пилоты были готовы открыть огонь по беспилотнику, но протокол страны, над которой он пролетал, не позволял этого или был неясным". В этой связи газета утверждает, что НАТО хочет согласовать соответствующие протоколы стран-членов, особенно наиболее близко расположенных к России.

Регламент устанавливает, что необходимо следовать нормам той страны, воздушное пространство которой нарушается. "Это решения, [которые принимаются] быстро, и нет времени на то, чтобы проверять инструкции, - заявил источник. - Нужно иметь четкий и слаженный протокол". Ожидается, что вопрос унификации планов действий будет затронут на встрече министров обороны НАТО на следующей неделе в Брюсселе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безответственными заявления о готовности стран НАТО сбивать российские военные самолеты, якобы нарушающие воздушные границы альянса. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, сообщившего, что дипломаты из Великобритании, Германии и Франции провели встречу с российскими официальными лицами, на которой выразили протест против того, что они назвали вторжениями в воздушное пространство Польши и Эстонии, а также предупредили о готовности сбивать самолеты РФ.