Глава ФБР пообещал отследить все каналы финансирования "Антифа"

Министр юстиции - генпрокурор США Пэм Бонди также обвинила сторонников движения в нападениях на журналистов и силовиков

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател охарактеризовал движение "Антифа" как организованную международную преступную организацию и пообещал отследить все связанные с ним финансовые потоки и найти всех причастных к выделению денежных средств.

"Они являются организованной, системной международной преступной организацией. ФБР намерено отслеживать деньги, финансирование и найти каждое отдельное лицо, причастное к финансированию беспорядков и насильственных преступлений, совершаемых на наших улицах", - заявил Пател в коллективном видеообращении на официальной странице Белого дома в X.

В этом обращении министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди также обвинила сторонников движения в нападениях на журналистов и силовиков. "Антифа" избивают журналистов, "Антифа" атакуют наши отделения полиции, они нападают на здания наших судов, они публикую личные данные наших правоохранителей. Хватит. Это террористическая группа, и мы идем за ними", - сказала она.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм также охарактеризовала "Антифа" как "сложно сплетенную сеть", от влияния которой власти страны намерены избавиться.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена включить "Антифа" в перечень международных террористических организаций.

22 сентября Трамп подписал указ о признании движения американских антифашистов "Антифа" внутренней террористической организацией. 25 сентября он также подписал меморандум по противодействию организованному насилию на политической почве и внутреннему терроризму в Соединенных Штатах. При этом движение "Антифа" в США, как и во всем мире, не является единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения объединений различных групп антифашистов, которые по-разному интерпретируют то, что они считают проявлениями фашизма.