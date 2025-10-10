Реклама на ТАСС
В Испании задержали хакеров за публикацию данных премьера

Задержания произвели в автономных сообществах Кастилия-Ла-Манча и Каталония
МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Испанская полиция задержала двух несовершеннолетних хакеров, которые распространили в интернете личные данные председателя правительства королевства Педро Санчеса. Об этом сообщила газета ABC.

По ее версии, подозреваемые также опубликовали сведения, связанные с министром обороны Маргаритой Роблес, главой МИД Хосе Мануэлем Альбаресом и высокопоставленными сотрудниками Национального разведывательного центра страны. Задержания были произведены в автономных сообществах Кастилия-Ла-Манча и Каталония.

Данные были распространены через системы мгновенного обмена сообщениями. Предполагается, что хакеры действовали по идеологическим соображениям.

Национальная судебная коллегия Испании 22 сентября начала расследование утечки. 

