В Испании задержали хакеров за публикацию данных премьера

Задержания произвели в автономных сообществах Кастилия-Ла-Манча и Каталония

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 10 октября. /ТАСС/. Испанская полиция задержала двух несовершеннолетних хакеров, которые распространили в интернете личные данные председателя правительства королевства Педро Санчеса. Об этом сообщила газета ABC.

По ее версии, подозреваемые также опубликовали сведения, связанные с министром обороны Маргаритой Роблес, главой МИД Хосе Мануэлем Альбаресом и высокопоставленными сотрудниками Национального разведывательного центра страны. Задержания были произведены в автономных сообществах Кастилия-Ла-Манча и Каталония.

Данные были распространены через системы мгновенного обмена сообщениями. Предполагается, что хакеры действовали по идеологическим соображениям.

Национальная судебная коллегия Испании 22 сентября начала расследование утечки.