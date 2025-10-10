Рахмон: председательство в СНГ с 1 января 2026 года переходит к Туркмении

Такое решение было принято на заседании Совета глав государств в узком формате

Редакция сайта ТАСС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон © Владимир Смирнов/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Председательство в органах СНГ с 1 января 2026 года перейдет от Таджикистана к Туркмении. Об этом сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета глав государств Содружества, которое проходит в Душанбе в расширенном составе.

"Заседанием Совета глав государств в узком формате было принято решение, что с января следующего года председательство в Содружестве переходит к Туркменистану", - сказал Рахмон.