Rheinmetall поставит Украине системы ПВО Skyranger 35 за счет активов России

Заказ оценивается в трехзначную сумму в миллионах евро, отметили в немецком оборонном концерне

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы противодействия беспилотникам Skyranger 35, финансирование поставок будет осуществлено одной из стран ЕС за счет доходов от замороженных российских активов.

"Компания Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО малой дальности Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трехзначную сумму в миллионах евро. Финансирование поставок систем осуществляется одной из стран ЕС за счет доходов от замороженных активов России", - говорится в заявлении Rheinmetall. При этом указывается, что производство и интеграция систем будут осуществляться компанией Rheinmetall Italia SpA в ее штаб-квартире в Риме.

Skyranger 35 - турельная система противовоздушной обороны малой дальности, разработанная компанией Rheinmetall Air Defence AG (ранее Oerlikon). Оснащена 35-миллиметровой револьверной пушкой, которая может вести огонь с номинальной скорострельностью 1 тыс. выстрелов в минуту. Эффективная дальность действия достигает 4 тыс. м.

9 сентября глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью телеканалу ZDF сообщил, что концерн уже в 2025 году намерен поставить Киеву свои новейшие системы противодействия беспилотникам Skyranger. При этом Украина получит Skyranger еще до того, как они будут поставлены Бундесверу (ВС ФРГ), который также заказал эти системы у Rheinmetall.

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает большую выгоду из конфликта на Украине. Концерн также поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву и строит на Украине завод по производству боеприпасов.