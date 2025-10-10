НАТО начнет учения по ядерному сдерживанию 13 октября

По словам генсека альянса Марка Рютте, реальные ядерные боеприпасы использовать в процессе не будут

Редакция сайта ТАСС

© IMAGO/ piemags via Reuters Connect

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. НАТО приступит 13 октября к проведению учений по ядерному сдерживанию. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

"НАТО с 13 октября будет проводить свои ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon", - сказал он, уточнив, что использования реальных ядерных боеприпасов не предполагается.

Эти воздушные учения проходят ежегодно с участием авиации как ядерных, так и неядерных государств НАТО и включают отработку алгоритмов и маневров с целью нанесения потенциальных ядерных ударов по России.