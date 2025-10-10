МИД Белоруссии: Молдавию и Украину вынуждают отойти от СНГ

Это делается под предлогом мнимого вступления в ЕС, отметил глава белорусского дипломатического ведомства Максим Рыженков

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Западные страны вынуждают Молдавию и Украину под предлогом мнимого вступления в Евросоюз выйти из механизмов сотрудничества в СНГ. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на полях саммита Содружества в Душанбе.

В интервью телеканалу "Первый информационный" он пояснил, что Кишинев и Киев сохраняют участие в ряде соглашений СНГ, которые касаются экономического сотрудничества. "Некоторые государства охотно сегодня еще сохраняют каналы взаимодействия по линии таможенных, пограничных служб, по вопросам транспортного сообщения", - сказал Рыженков.

По его словам, все, что затрагивает экономику, - это им интересно. "Там, где они встали или собираются становиться на рельсы абсолютно мнимого вступления в Европейский союз, - такой фетиш за тысячу гор, который никогда к ним не придет, - там их вынуждают уйти из соответствующих механизмов сотрудничества в рамках СНГ", - пояснил глава МИД.