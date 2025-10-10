Очередное заседание Совета глав стран СНГ пройдет в 2026 году в Туркмении

Страна будет председательствовать в Содружестве

Редакция сайта ТАСС

© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Очередное заседание Совета глав государств СНГ пройдет 9 октября в Туркмении, которая в 2026 году будет председательствовать в Содружестве. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании совета в расширенном составе в Душанбе.

"Поскольку заседание Совета глав государств проводится традиционно в председательствующем в Содружестве государстве, принято решение провести очередное заседание Совета глав государств 9 октября 2026 года в Туркменистане", - сказал он.