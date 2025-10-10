Трамп заявил, что посетит Ближний Восток 13 или 14 октября

Президент США предположил, что заложников "вернут" в эти даты

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что надеется совершить визит на Ближний Восток 13 или 14 октября, когда планируется освободить израильских заложников из сектора Газа.

"Думаю, заложников вернут в понедельник или во вторник. Я, вероятно, буду там. Надеюсь, что буду. Мы планируем отправиться [туда] в воскресенье, и я с нетерпением этого жду", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что удерживаемые радикалами в секторе Газа заложники будут возвращены в Израиль 13 или 14 октября, израильская сторона выпустит из тюрем 250 осужденных палестинцев и 1,7 тыс. жителей палестинского анклава, задержанных после 7 октября 2023 года.