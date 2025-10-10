Les Echos: страны НАТО в Европе слишком полагались на "щит" США

Французский адмирал Пьер Вандье подчеркнул, что страны НАТО в Европе должны вернуться к "сбалансированному партнерству" с Вашингтоном

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Страны НАТО в Европе слишком сильно полагались на защиту США последние 30 лет вместо того, чтобы развивать свою собственную обороноспособность. Такое мнение высказал французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье в интервью газете Les Echos.

"Несмотря на то что в статье 5 Североатлантического договора устанавливается принцип коллективной обороны, до этого в статье 3 говорится о том, что каждая из стран - [участниц альянса] должна быть способной обеспечить свою собственную оборону. Однако за последние 30 лет многие успели забыть этот принцип равномерного распределения [нагрузки и расходов всех стран-участниц], слишком сильно полагаясь на "американский щит", - сказал он.

По словам военачальника, альянс похож на "32-этажное здание", в нем 32 этажа по числу стран-участниц. США, добавил Вандье, были пентхаусом с бассейном, и "долгое время европейцы полагали, что [воды будет] достаточно для тушения пожаров на [других] этажах". "Но сегодня житель последнего этажа объясняет, что его бассейн наполовину пуст, поскольку ему приходится тушить пожары в других местах, в частности в Тихом океане", - отметил командующий.

Вандье подчеркнул, что страны НАТО в Европе должны вернуться к "сбалансированному партнерству" с Вашингтоном, то есть быть способными наравне с США встать на защиту альянса. Для этого остальные страны НАТО должны "вновь взять на себя ответственность, модернизировать свои собственные вооружение и технику и привлечь инвестиции".

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. Еще до своего избрания он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность.