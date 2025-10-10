Реклама на ТАСС
Генсека СНГ переизбрали на очередной трехлетний период

Сергей Лебедев поблагодарил глав государств за высокое доверие
08:50
обновлено 09:06

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев решением глав государств Содружества назначен на эту должность на очередной трехлетний срок.

"Решением Совета глав государств генеральным секретарем Содружества на очередной трехлетний период назначен [на заседании] в узком формате ваш покорный слуга", - сказал Лебедев на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе.

Лебедев поблагодарил глав государств за высокое доверие и заявил, что будет и далее трудиться во благо сохранения и укрепления отношений дружбы и добрососедства между странами и народами СНГ. 

