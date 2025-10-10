Рахмон: на саммите СНГ обсуждены вопросы военного сотрудничества

Также были затронуты вопросы по дальнейшему сотрудничеству в борьбе с терроризмом

Редакция сайта ТАСС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон © Владимир Смирнов/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что Совет глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в ходе заседания в узком формате обсудил вопросы по дальнейшему сотрудничеству в борьбе с терроризмом и военному взаимодействию. Об этом таджикский лидер сообщил в ходе саммита в расширенном составе, который проходит в Душанбе.

"Повестка дня сегодняшнего заседания охватывает широкий круг вопросов, в том числе о дальнейших совместных усилиях в противодействии терроризму, экстремизму, <…> развитии военного сотрудничества", - сказал Рахмон.