МИД Словакии: правящая партия республики всегда будет против Украины в НАТО

Братислава опасается эскалации конфликта, угрожающего перерасти в Третью мировую войну, отметил министр иностранных дел Юрай Бланар

БРАТИСЛАВА, 10 октября. /ТАСС/. "Направление - социальная демократия", крупнейшая партия действующей правительственной коалиции Словакии, никогда не поддержит членство Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, слова которого привел словацкий новостной портал Pravda.

"До тех пор, пока партия "Направление - социальная демократия" будет в составе правительства и парламента, мы никогда не поддержим членство [Украины] в НАТО", - сказал министр. Он отметил, что тема вступления Киева в Североатлантический альянс является яблоком раздора между РФ и Украиной. Словакия опасается эскалации конфликта, угрожающего, по его словам, перерасти в Третью мировую войну, если будут игнорироваться красные линии, установленные Россией.

Бланар проинформировал, что Словакия готова поддержать очередные санкции Евросоюза против РФ в случае, если они не нанесут ущерб словацкой экономики. Республика находится в специфической экономической ситуации и ей, по словам главы МИД, необходимы энергоресурсы из России.

Словакия реализует независимую политику, что, по словам министра, проявилось, в частности, закреплением в национальной конституции положения о двух полах - мужском и женском. "Мы суверенная страна. Мы не отказались от всего своего суверенитета тем, что мы [стали] государством - членом ЕС", - процитировал портал слова Бланара.