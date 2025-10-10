Лидеры стран СНГ учредили формат "СНГ плюс"

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва поддерживает создание нового формата, поскольку это позволит активнее вовлекать в сотрудничество с СНГ другие страны и международные структуры

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Руководители стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на саммите в Душанбе утвердили создание формата "СНГ плюс", свидетельствует опубликованный Кремлем перечень документов, подписанных по итогам встречи на высшем уровне.

Помимо деклараций и концепций по вопросам безопасности - противодействия терроризму и военного сотрудничества, - лидеры государств также приняли "решение "Об учреждении формата "Содружество Независимых Государств плюс".

Лидеры стран - членов СНГ наделили Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) статусом наблюдателя при Содружестве, сообщил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

"Сегодня главы государств подписали решение об учреждении нового формата под названием "СНГ плюс" и о наделении ШОС статусом наблюдателя при СНГ", - сказал он. "Убеждены, что эти решения будут способствовать международной активности нашей организации и повышению ее имиджа и представленности на международной арене", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает создание нового формата, поскольку это позволит активнее вовлекать в сотрудничество с СНГ другие страны и международные структуры. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал идею как полезную и позволяющую при необходимости подключать то или иное внешнее государство к решению конкретных вопросов.