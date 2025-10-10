Лидеры стран СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества до 2030 года

На заседании также приняли программу сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом до 2028 года и несколько других документов

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Концепцию военного сотрудничества до 2030 года, программу сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом до 2028 года и несколько других документов утвердили лидеры стран СНГ на заседании Совета глав государств Содружества в Душанбе. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания совета глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

"В контексте обеспечения региональной безопасности главы государств приняли программу сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму до 2028 года, программу укрепления пограничной безопасности на внешних границах до 2030 года, концепцию военного сотрудничества до 2030 года и декларацию о сотрудничестве в сфере региональной энергетической безопасности", - сказал он.