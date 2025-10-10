Пашинян и Алиев обсудили выстраивание отношений в мирном ключе

По словам генсека СНГ Сергея Лебедева, премьер-министр Армении и президент Азербайджана "очень тепло общались"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях саммита СНГ в Душанбе обсудили вопросы движения на пути к миру. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на пресс-конференции по итогам заседания.

"Премьер-министр Армении и президент Азербайджана очень тепло общались и обсуждали вопросы, как двигаться дальше по пути мира, безопасности", - сказал Лебедев.