Токаев: приоритетом СНГ должно оставаться расширение торгово-экономических связей

Для этого у стран - участниц есть институциональная и правовая база, отметил президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

АСТАНА, 10 октября. /ТАСС/. Наращивание торгово-экономического сотрудничества стран - участниц СНГ является общей приоритетной задачей. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на саммите глав государств содружества в Душанбе.

"Мы располагаем солидной институциональной и правовой базой для дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества. Считаем необходимым уделить первостепенное внимание обеспечению прямого, беспрепятственного доступа на рынки услуг на условиях взаимности, запуску совместных производств, расширению кооперационных связей в ключевых отраслях", - приводит слова Токаева его пресс-служба.

По итогам 2024 года общий объем товарооборота государств СНГ увеличился на 8%, достигнув $110 млрд, а торговля Казахстана со странами Содружества за последние пять лет выросла в 1,5 раза. "В перечне приоритетов должны находиться такие вопросы, как привлечение инвестиций, эффективное использование транзитно-транспортного потенциала, внедрение цифровых решений, развитие горизонтальных связей регионов", - цитирует пресс-служба Токаева.

Саммит глав государств СНГ проходит 10 октября в Душанбе, в его работе участвуют президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении. Заседание совета проводит глава Таджикистана, который председательствует в органах СНГ в 2025 году. Сопредседателями в 2025 году являются Россия и Туркмения.