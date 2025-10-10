Токаев предложил создать региональный центр прогнозирования ЧС стран СНГ

Серьезную обеспокоенность вызывает стремительное обмеление Каспийского моря, отметил президент Казахстана

АСТАНА, 10 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам СНГ создать региональный центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Предлагаем объединить наши усилия путем создания регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций. Серьезную обеспокоенность вызывает стремительное обмеление Каспийского моря. По сути, это уже не региональная, а глобальная проблема. Поэтому предлагаем подключиться к разрабатываемой по нашей инициативе межгосударственной программе сохранения водных ресурсов Каспия", - сказал Токаев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе. По его словам, к подготовке столь важного документа, помимо прикаспийских стран, могут быть привлечены все заинтересованные государства и международные организации.

"Глава государства назвал серьезным риском для устойчивого прогресса стран СНГ экологические угрозы, стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Учитывая эти вызовы, президент видит важной задачей использование эффективных инструментов раннего выявления и предупреждения подобных кризисов", - пояснили в пресс-службе.