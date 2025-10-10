Токаев предложил создать ассоциацию креативных индустрий на базе межгосфонда СНГ

Ее главной миссией могла бы стать поддержка молодых талантов, реализация совместных проектов и формирование экосистемы креативной экономики, отметил президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба президента Казахстана/ ТАСС

АСТАНА, 10 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить ассоциацию креативных индустрий на базе Межгосударственного фонда СНГ. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Предлагаю на базе Межгосударственного фонда СНГ по гуманитарному сотрудничеству учредить Ассоциацию креативных индустрий. Ее главной миссией могла бы стать поддержка молодых талантов, реализация совместных проектов, формирование экосистемы креативной экономики", - заявил Токаев в ходе выступления на саммите глав государств содружества в Душанбе.

По его словам, культурно-гуманитарная сфера важна с точки зрения объединения государств, входящих в СНГ. Так, Казахстан принимает меры для развития этой сферы, добавленная стоимость которой в стране превысила 2 млрд долларов, в ней занято 143 тыс. человек. "Креативные индустрии дают ощутимый экономический эффект, но, что крайне важно, стали эффективным инструментом культурной дипломатии, нацеленной на укрепление уз дружбы и добрососедства между нашими странами. Потенциал стран СНГ в данной отрасли огромен", - считает Токаев.