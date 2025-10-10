Пашинян рассказал лидерам стран СНГ о мире между Ереваном и Баку

Ключевым в этом процессе стал основополагающий документ объединения - Алма-Атинская декларация от 1991 года, отметил премьер Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Александр Патрин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал коллегам из стран СНГ о мирном переговорном процессе с Азербайджаном и поблагодарил коллег из Содружества за поддержку мирной повестки.

"С удовлетворением хочу констатировать, что после многих лет конфликта между Арменией и Азербайджаном установлен мир. И ключевым, базисным в этом процессе стал основополагающий документ СНГ - Алма-Атинская декларация от 1991 года", - сказал армянский премьер в ходе своего выступления на встрече Совета глав государств СНГ в узком составе. Выступление опубликовано в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Пашинян детально проинформировал лидеров СНГ о договоренностях, достигнутых между Арменией и Азербайджаном 8 августа в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа, в том числе по разблокировке коммуникаций в регионе. Он также напомнил, что еще до встречи в Вашингтоне, в марте текущего года, Армения и Азербайджан сумели согласовать проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений" и с позитивным исходом завершить переговоры по проекту. По его словам, в этом контексте стороны подтвердили понимание того, что границы между республиками бывшего СССР стали международными границами соответствующих независимых государств.

Пашинян выразил надежду, что парафированное в Белом доме Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном будет в ближайшее время подписано и ратифицировано. В то же время, отметил премьер-министр, Еревану и Баку предстоит налаживать взаимную торговлю, экономические, политические и культурные связи, а также решать гуманитарные вопросы. "Но установленный мир дает нам уверенность в том, что вопросы постепенно будут решены", - добавил он.

Он также поздравил все государства - участники СНГ по случаю установления мира между Арменией и Азербайджаном. "Знаю, что вы все очень желали, чтобы это случилось, и это случилось. Мир теперь - реальность, и я с этим событием поздравляю всех нас и выражаю признательность коллегам по СНГ за оказанную поддержку в течение всего этого времени", - резюмировал Пашинян.

Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Трампом в Вашингтоне подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.