Эксперт Грациани: Макрон подорвал доверие к себе инициативами по Украине

Влияние президента Франции в Европе становится все более ограниченным, отметил президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends

РИМ, 10 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Влияние президента Франции Эмманюэля Макрона в Европе становится все более ограниченным, а его инициативы по Украине подорвали к нему доверие. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

"На международном уровне позиция Макрона по Украине создает проблему для доверия к нему, в первую очередь внутри страны. Его резкие заявления, такие как неисключение отправки французских войск на Украину, а также стремление подчеркнуть, что "Россия не должна и не может победить", и что безопасность Франции также поставлена на карту в Киеве, вызвали глубокий раскол во французском политическом истеблишменте. Оппозиция критикует увеличение военных расходов и риск эскалации. Такая поляризация по украинскому вопросу отвлекает внимание от внутренних проблем и грозит представить Макрона как одиночку, находящегося в противоречии даже с некоторыми своими европейскими партнерами", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что проект, с которым Макрон когда-то пришел к власти, достиг своего формального и политического предела. По его мнению, это отражает и общее ослабление позиций Франции в ЕС. "Хотя французский президент стремится сохранить лидирующую роль в Европе, эффективность Макрона на континентальной арене становится все более ограниченной. Его амбициозные инициативы, такие как создание Европейского политического сообщества, несмотря на то, что они способствовали созданию площадки для диалога между 47 странами по важнейшим вопросам (безопасность, энергетика, инфраструктура), и по сближению с Великобританией пока не принесли желаемых структурных результатов и, что еще важнее, не привели к укреплению его личного лидерства ни в Европе, ни внутри страны. Его проект, похоже, достиг предела, и формального, и в политическом смысле на фоне растущего политического и социального хаоса в результате тяжелейшего экономического кризиса, к которому привели годы правления Макрона", - сказал эксперт.

По его мнению, риск заключается в том, что Франция скатится в "институциональную и экономическую черную дыру", где растущая политическая поляризация подталкивает к нарастанию народного недовольства. "Долгая агония режима Макрона грозит втянуть Францию в беспрецедентный кризис, подрывая политические и экономические основы Пятой республики", - заключил эксперт.