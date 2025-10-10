Китай заподозрил американскую Qualcomm в монополизации

Компания не проинформировала в соответствии с правилами компетентные инстанции КНР о приобретении израильской Autotalks

ПЕКИН, 10 октября. /ТАСС/. Китайские власти начали расследование в отношении американской высокотехнологичной компании Qualcomm по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства КНР. Об этом сообщило Главное государственное управление по контролю за рынками Китая.

Как уточняется на сайте ведомства, Qualcomm не проинформировала в соответствии с правилами компетентные инстанции КНР о приобретении израильской компании Autotalks. Тем самым правительство Китая оказалось не в курсе ситуации, связанной с усилением концентрации бизнеса указанной организации.

Qualcomm - американская технологическая компания, специализирующаяся на разработке и продаже микросхем для смартфонов и другой электроники. Основная продукция - процессоры Snapdragon и модемы.