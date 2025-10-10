Мирзиёев: формат СНГ проявляет себя как стабильная и необходимая структура
Редакция сайта ТАСС
09:58
обновлено 10:17
ТАШКЕНТ, 10 октября. /ТАСС/. СНГ является стабильной и необходимой структурой в условиях глобальной нестабильности. Об этом заявил на заседании Совета глав государств Содружества президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев <...>, в частности, подчеркнул, что формат СНГ проявляет себя как стабильная и необходимая структура в условиях глобальной нестабильности, предложил сосредоточить внимание на практических направлениях сотрудничества", - написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.