Мирзиёев: формат СНГ проявляет себя как стабильная и необходимая структура

Президент Узбекистана предложил сосредоточиться на практических направлениях сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 10 октября. /ТАСС/. СНГ является стабильной и необходимой структурой в условиях глобальной нестабильности. Об этом заявил на заседании Совета глав государств Содружества президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев <...>, в частности, подчеркнул, что формат СНГ проявляет себя как стабильная и необходимая структура в условиях глобальной нестабильности, предложил сосредоточить внимание на практических направлениях сотрудничества", - написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.