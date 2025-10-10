Обмен израильских заложников и палестинских заключенных будет непубличным

Представители движения должны передать информацию через страны-посредницы и МККК

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 октября. /ТАСС/. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных в рамках достигнутых между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС договоренностей будет осуществляться в закрытом формате без участия СМИ. Это следует из текста соглашения по реализации первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа, фотографию документа опубликовала израильская гостелерадиокомпания Kan.

"Обмен заложников и заключенных будет производиться в соответствии с согласованным механизмом через посредников и Международный комитет Красного Креста без каких-либо публичных церемоний и освещения в СМИ", - говорится в тексте соглашения, размещенном в X.

В документе, озаглавленном как "Шаги по реализации предложенного президентом Трампом "Всеобъемлющего окончания войны в Газе", также прописано, что сразу после отвода Израилем своих войск на оговоренные позиции, который должен произойти в течение 24 часов после одобрения соглашения правительством Израиля, ХАМАС уточнит местоположение всех остающихся в живых заложников и останков погибших узников. После представители движения должны передать информацию через страны-посредницы и МККК. Аналогичным образом Израиль передаст сведения о палестинских заключенных.

В течение 72 часов после отвода израильских войск ХАМАС передаст живых заложников и тела погибших. За это же время движение должно передать информацию об останках других узников, местоположение которых пока не установлено, их поиск может продолжаться и после обозначенного срока в 72 часа. Для контроля за исполнением соглашения представители США, Катара, Египта, Турции и других стран сформируют специальную группу.

Соглашение по Газе

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.

Вечером 9 октября официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила на брифинге, что режим прекращения огня в анклаве вступит в силу в течение 24 часов после одобрения кабмином этих договоренностей. Израильские войска в этот момент будут выведены из центральных районов Газы и разместятся на согласованной линии внутри сектора. При этом под военным контролем Израиля останется 53% территории анклава, уточнила Бедросян. Затем, по ее словам, "откроется 72-часовое окно", и за это время все израильские заложники будут возвращены домой. Это должно произойти к 13 октября.