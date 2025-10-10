Узбекистан предложил странам СНГ участвовать в проектах в Афганистане

Президент республики Шавкат Мирзиёев подчеркунл приверженность обеспечению долгосрочного мира, стабильности и устойчивого развития страны

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил коллегам из стран СНГ совместно участвовать в инфраструктурных проектах в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

"Узбекистан решительно привержен обеспечению долгосрочного мира, стабильности и устойчивого развития Афганистана. В связи с этим предлагаем рассмотреть возможность совместного участия в реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов в этой стране", - заявил Мирзиёев на заседании Совета глав государств Содружества в Душанбе.