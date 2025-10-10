Трампа пригласили выступить в Кнессете Израиля

Он станет первым с 2008 года действующим президентом США, который выступит в парламенте

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 октября. /ТАСС/. Спикер Кнессета (израильский парламент) Амир Охана направил президенту США Дональду Трампу официальное приглашение выступить в парламенте Израиля. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.

"Председатель израильского парламента Амир Охана пригласил президента США Дональда Трампа выступить в Кнессете в ходе его визита в Израиль на будущей неделе", - говорится в заявлении.

В тексте приглашения, который распространило ведомство, отмечается, что Трамп станет первым с 2008 года действующим президентом США, который выступит в Кнессете. 17 лет назад в израильском парламенте выступал Джордж Буш - младший во время своего визита в еврейское государство.