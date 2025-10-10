Орбан: на выборах в Венгрии будет решаться вопрос свободы и суверенитета страны

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что "в апреле 2026 года родине будут нужны венгры Трансильвани"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

БУХАРЕСТ, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на парламентских выборах в его стране в будущем году будет решаться судьба венгерского народа.

"Я хочу сказать ясно и четко, что в будущем году речь пойдет не только о будущем венгерском правительстве, но о будущем нации, о свободе и суверенитете страны, - сказал он, выступая на съезде Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) в румынском уезде Клуж. - В апреле 2026 года родине будут нужны венгры Трансильвании". Слова Орбана приводит агентство Аджерпрес.

"ДСВР в Бухаресте это - стабильность и голос разума, в Будапеште ДСВР это - партнер, достойный доверия, в Брюсселе он представляет интересы венгров, и поэтому я вам говорю, что ДСВР это не организация меньшинства, а фактор национальной стратегии", - заявил Орбан.

"Мы в Будапеште видим, что у венгров в Румынии и в Венгрии общий интерес, - чтобы на Дунае была стабильность, чтобы народы, которые живут здесь не наступали друг другу на ноги, а уважали друг друга, - сказал венгерский премьер. - Если у наших соседей все хорошо, то и у нас все хорошо, и поэтому мы заинтересованы в благе Румынии и в успехе правительства во главе с премьером Илие Боложаном".

На 17-м съезде ДСВР отмечается 35-летие учреждения этой партии, отражающей интересы венгерского меньшинства в Румынии. В нем принимают участие около 1 тыс. делегатов, присутствуют лидер Национал-либеральной партии, премьер-министр Румынии Илие Боложан и врио председателя Социал-демократической партии Сорин Гриндяну.

Как сообщил телеканал Antena 3, президент Румынии Никушор Дан в последний момент отказался от участия в съезде ДСВР, так как, согласно разъяснениям президентской администрации, исполнение на съезде "гимна секуев" могло бы поставить его в "деликатную ситуацию". Секуи, или секлеры, - народность в составе венгерского меньшинства в Румынии. Они проживают в уездах Ковасна, Харгита и Муреш, называя территорию своего проживания "секуйским краем". Секуи требуют укрепления их автономии в рамках румынского государства, в том числе путем введения различных форм местного самоуправления. Румынские власти считают это сепаратистскими тенденциями и не признают существования "секуйского края".