N-tv: ВВС ФРГ примут участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию

Министерство обороны ФРГ подтвердило участие Германии в маневрах, однако не предоставило никаких подробностей, указывает телекана

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. ВВС Германии примут участие в начинающихся на следующей неделе учениях НАТО по ядерному сдерживанию, задействовав несколько боевых самолетов. Об этом сообщил телеканал N-tv со ссылкой на представителя альянса в Монсе.

По его информации, Бундесвер (ВС ФРГ) зарегистрировал три самолета Tornado, способных нести американские ядерные бомбы, и четыре истребителя Eurofighter для учений Steadfast Noon. По словам начальника отдела ядерных операций в военном штабе НАТО Дэниела Банча, в учениях примут участие около 2 тыс. военнослужащих из 14 стран и более 70 самолетов. Помимо Tornado и Eurofighter, в учениях будут задействованы американские F-35, а также разведывательные самолеты и самолеты-дозаправщики.

В пятницу генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО 13 октября приступит к проведению ежегодных учений по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. При этом он уточнил, что использования реальных ядерных боеприпасов не предполагается. Эти воздушные учения проходят ежегодно с участием авиации как ядерных, так и неядерных государств НАТО и включают отработку алгоритмов и маневров с целью нанесения потенциальных ядерных ударов по России.