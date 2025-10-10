В 2026 году ожидается проведение дней культуры России в Казахстане

Ведомства обеих стран эффективно взаимодействуют, что способствует укреплению культурно-гуманитарных связей, сообщила министр культуры и информации республики Аида Балаева

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева заявила, что ожидается проведение Дней культуры РФ в Казахстане в 2026 году.

"Я надеюсь, что российские зрители, российские любители изобразительного искусства действительно проникнутся, и это даст импульс, что такие выставки, такие мероприятия будут все больше и больше востребованы. <...> И, конечно, мы с вами обсудили 2026 год. И я уже ориентирована на то, что 2026 год будет годом культуры России в Казахстане", - сказала она в ходе заседания подкомиссии культурно-гуманитарного сотрудничества России и Казахстана. Балаева также выразила благодарность министру культуры России Ольге Любимовой за организацию Дней культуры Казахстана в РФ.

По ее словам, ведомства обеих стран эффективно взаимодействуют, что способствует укреплению культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Россией.