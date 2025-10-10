Реклама на ТАСС
Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО

По словам главы польского МИД Радослава Сикорского, такие решения должны быть одобрены всеми странами-участницами альянса
11:36

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без согласия со стороны НАТО. Об этом заявил журналистам глава МИД республики Радослав Сикорский, находящийся с рабочим визитом во Львове.

"В НАТО действует интегрированная система противовоздушной обороны, и такие решения (уничтожение ракет над территорией третьих стран - прим. ТАСС) должны быть решениями всего НАТО, а не только лишь Польши", - отметил Сикорский на пресс-конференции, видеозапись отрывка с которой показало издание "Новости Live".

Власти в Киеве неоднократно просили Варшаву и других партнеров на Западе сбивать российские беспилотники и ракеты над Украиной. Польские власти в свою очередь указывают на риски, связанные с такими действиями, и подчеркивают, что предпринять их можно лишь с согласия всех государств НАТО. 

