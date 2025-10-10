В парламент Белоруссии внесли законопроект об общем рынке электроэнергии с РФ

Документ определяет органы государственного управления, уполномоченные на управление объединенным рынком электрической энергии от белорусской стороны

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Закон о ратификации договора между Белоруссией и Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства внесен в Палату представителей Национального собрания республики. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Закон выражает согласие нашей страны на обязательность договора, что необходимо для его вступления в силу. Он также определяет органы государственного управления, уполномоченные на управление объединенным рынком электрической энергии от белорусской стороны", - говорится в сообщении.

Законопроект находится в стадии подготовки к одному чтению.

В конце февраля 2024 года министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил о готовности общего с Россией рынка электроэнергии к первому этапу работы, касающегося операций по купле-продаже электроэнергии через уполномоченных субъектов хозяйствования.

Россия и Белоруссия разрабатывают правила объединенного энергорынка, изначально его запуск был намечен на начало 2024 года. Минэнерго РФ сообщало, что проект готов к первому этапу работы, касающемуся купли-продажи электроэнергии через уполномоченных. На втором этапе планируется более глубокая интеграция в электроэнергетике - организация единого диспетчерского управления процессами и выравнивание стоимости газа. В дальнейшем планируется синхронизировать этот проект с работой общего рынка электроэнергии ЕАЭС.