ČTK: в Чехии над военными объектами появились неопознанные БПЛА

Силовые структуры готовы проводить операции по их обезвреживанию

ПРАГА, 10 октября. /ТАСС/. Неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) появляются над военными объектами в Чехии. Об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на пресс-секретаря генерального штаба республики Зденьку Собарня-Кошванцеву.

Беспилотники, как следует из публикации, были замечены также над другими объектами критической инфраструктуры республики. Чешские силовые структуры готовы проводить операции по их обезвреживанию.

В последние недели, как напомнило агентство, сообщения об инцидентах с неизвестными БПЛА над критически важными инфраструктурными объектами поступали и из других стран Европы.