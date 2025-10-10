Замглавы фракции АдГ в Бундестаге Фронмайер заявил о планах поездки в Россию

Внешнеполитический эксперт партии считает важным "поддерживать открытыми каналы связи" с представителями РФ

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер намерен посетить Россию, поскольку считает важным "поддерживать открытыми каналы связи" с представителями РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу NTV.

"Весной я планирую совершить поездку в Россию", - сказал депутат. "Наступит время и после этого [украинского] конфликта. Например, наши американские партнеры и другие уже готовятся к этому моменту", - подчеркнул он.

Фронмайер не привел деталей касательно запланированной поездки в РФ.