ТАСС: в воздушном пространстве Швеции на следующей неделе пройдут учения ВВС

Речь идет про 14 и 17 октября, отметил источник

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Учения ВВС пройдут на следующей неделе в воздушном пространстве Швеции, являющейся членом НАТО. Об этом сообщил ТАСС источник.

По его данным, речь идет про вторник, 14 октября, и пятницу, 17 октября.

"Во вторник с 14:00 по всемирному времени (17:00 мск - прим. ТАСС) и до конца суток учения ВВС пройдут в воздушном пространстве страны в районе 63 градусов северной широты", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что 17 октября в тех же географических координатах учения продлятся в период с 10:00 до 14:00 по всемирному времени (с 13:00 до 17:00 мск). При этом высота полетов не ограничена.

"Данное предупреждение доведено до сведения всех пользователей воздушного пространства страны", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс 13 октября приступит к проведению ежегодных учений по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. При этом он уточнил, что использования реальных ядерных боеприпасов не предполагается. Эти воздушные учения проходят ежегодно с участием авиации как ядерных, так и неядерных государств НАТО и включают отработку алгоритмов и маневров с целью нанесения потенциальных ядерных ударов по России.

О географии проведения учений официально не сообщается.