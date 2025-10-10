DT: в Британии не стали предавать огласке случаи шпионажа со стороны КНР

Это сделали ради сохранения тесных торговых отношений с Пекином, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Британское правительство не стало предавать огласке реальный размах шпионажа со стороны КНР ради сохранения тесных торговых отношений с Пекином. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph (DT) со ссылкой на источники.

В июне занимавший на тот момент пост главы МИД Великобритании Дэвид Лэмми, представляя результаты всестороннего анализа британско-китайских отношений, выступил за укрепление торговых связей с Китаем, хотя и признал, что Пекин представляет проблему для Соединенного Королевства. В частности, он указал на угрозу шпионажа со стороны Китая. Тем не менее, по сведениям The Daily Telegraph, он не стал оглашать детальную информацию по рекомендации Минфина Великобритании, который настоял на сохранении тесных торговых отношений с КНР.

Отмечается, что такая позиция была поддержана советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом. Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что именно из-за Пауэлла и его офиса британские власти отказались от судебного преследования предполагаемых китайских шпионов.

15 сентября стало известно, что Королевская прокурорская служба сняла обвинения в отношении двух британцев в нарушении закона о государственной тайне в пользу Китая. Это дело было открыто в апреле 2024 года. Кристофер Берри и Кристофер Кэш обвинялись в том, что с 28 декабря 2021 года по 3 февраля 2023 года "с целями, которые наносили ущерб безопасности или интересам государства", они "получали, собирали, записывали, опубликовали или передали любому другому лицу статьи, заметки, документы или информацию, которые, как они рассчитывали, были или могли быть" прямо или косвенно "полезны врагу" в нарушение закона о государственной тайне 1911 года. В заявлении уточнялось, что речь идет о Китае.

Согласно FT, дело распалось после того, как заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Мэттью Коллинс отказался в суде назвать КНР "врагом". Издание уточнило, что обвинения были сняты в связи со стремлением внешнеполитического блока британского правительства сохранить хорошие отношения с Пекином.