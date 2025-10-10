Yonhap: в КНДР проходит военный парад в честь 80-летия ТПК

Южнокорейские власти ранее сообщали, что в смотрах могут принять участие несколько десятков тысяч военных

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 10 октября. /ТАСС/. Военный парад по случаю 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи проходит в Пхеньяне. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По состоянию на 23:45 по местному времени (17:45 мск) на Площади имени Ким Ир Сена в столице КНДР шел парад.

В сентябре южнокорейские власти сообщали, что в смотрах могут принять участие несколько десятков тысяч военных.

Ранее в Пхеньян для участия в торжествах прибыл заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во главе делегация "Единой России".