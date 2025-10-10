Трамп поблагодарил Путина за слова о вкладе в разрешение кризисов

Президент США Дональд Трамп © Win McNamee/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил признательность главе российского государства Владимиру Путину за его слова о том, что американский лидер многое делает для разрешения кризисов, которые длятся десятилетиями.

"Спасибо вам, президент Путин!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Американский лидер опубликовал в этом сообщении также фрагмент записи выступления президента России. В нем Путин отметил, что Трамп "реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы".

Президент США опубликовал сообщение вскоре после того, как первая леди США Мелания Трамп заявила, что поддерживает с президентом РФ контакт тему детей, вынужденно перемещенных из-за конфликта на Украине.